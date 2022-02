Presidente de França intercedeu pela continuidade de Mbappé no PSG perante o assédio do Real

Kylian Mbappé está em final de contrato com o Paris Saint-Germain e pode tornar-se a grande sensação do próximo mercado de transferências. Em Espanha, já é dado há várias semanas como praticamente certo no Real Madrid a partir de 2021/22 mas o craque gaulês não o confirma. Esta quinta-feira, o jornal 'El Mundo' avançou que a persuasão parisiense foi elevada para um nível... estatal.Emmanuel Macron, presidente francês, falou diretamente com Mbappé de forma a convencê-lo a não abandonar o país-natal e aceitar a renovação pelo PSG, clube que reforçou em 2017 numa transferência de 180 milhões de euros. Até à data, alinhava no Monaco.Também Nicolas Sarkozy, antecessor de Macron, fez por convencer Mbappé a permanecer no Parque dos Príncipes. A decisão final ainda não é conhecida mas dificilmente o futebolista, de 23 anos, ficará em Paris. Em Madrid terá o estatuto de estrela-maior à sua espera e um contrato a rondar os 25 milhões de euros anuais.