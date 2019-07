Presidente do Lille admite ter recebido propostas por Rafael Leão

Gerárd Lopez, presidente do Lille, admitiu em declarações ao jornal 'Le Voix du Nord' que o clube tem recebido propostas por Rafael Leão.





Falou-se do Nápoles e do Valencia, mas o líder do clube francês não adiantou nomes. Disse apenas que são três."Temos propostas importantes que devemos analisar com o jogador. Se falarmos em termos salariais, não podemos competir com as três equipas que o querem", frisou o líder do Lille.