Presidente do Lyon explica por que levou 'nega' de Mourinho: «Já escolheu outra equipa»

Depois de Sylvinho ter deixado esta semana o Lyon, devido aos maus resultados, o presidente Jean-Michel Aulas viu em José Mourinho o homem certo para reerguer o clube francês. Contudo, o treinador português frustrou-lhe os planos, pois rejeitou o convite e agora sabe-se porquê."O Mourinho não quis uma reunião connosco porque já escolheu outra equipa", revelou Jean-Michel Aulas, confirmando que o treinador português já estará a preparar o seu regresso. "Tivemos conversas bastante agradáveis por SMS. Foi muito gratificante para todos", reconheceu.A rádio RMC tinha revelado na véspera que o ex-treinador do Manchester United está à espera de um cargo na Premier League.O técnico, de 56 anos, que pela primeira vez em duas décadas começou uma temporada fora dos bancos, tem recebido várias propostas para voltar ao ativo. Recentemente, em Inglaterra correram notícias de uma possível ida do 'Special One' para o Tottenham.