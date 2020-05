Presidente do Lyon revela datas da Champions e da Liga Europa: «Vamos ser massacrados»

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, deu uma entrevista ao canal alemão RTL onde revelou as datas em que a UEFA pretende disputar os jogos que faltam da Liga dos Campeões e da Liga Europa.





O líder do clube francês, uma das vozes mais críticas pelo facto de o governo do seu país ter decidido terminar a época de futebol, considerou que tanto o Lyon como o PSG vão ter muitas dificuldades na prova, por não estarem a competir."O nosso jogo com a Juventus está confirmado para 7 de agosto, em Turim, à porta fechada. Se os recursos que apresentámos não tiverem êxito, o Lyon e o PSG vão ser massacrados por equipas que vão ter uma preparação que nós não temos", referiu.7 de agosto: Juventus-Lyon; Manchester City-Real Madrid8 de agosto: Bayern-Chelsea; Barcelona-Nápoles11 e 12 de agosto: 1.ª mão14 e 15 de agosto: 2.ª mão18 e 19 de agosto: 1.ª mão21 e 22 de agosto: 2.ª mão29 de agosto: Istambul (Turquia)2 e 3 de agosto: Sevilha-Roma; Inter-Getafe (1.ª mão)6 de agosto: 2.ª mão dos oitavos-de-final10 de agosto: 1.ª mão13 de agosto: 2.ª mão17 de agosto: 1.ª mão20 de agosto: 2.ª mão27 de agosto: Gdansk (Polónia)