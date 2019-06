Presidente do PSG adverte: «Ninguém obrigou o Neymar a assinar»

A France Football publicou esta segunda-feira mais um excerto da entrevista ao presidente do PSG, que será integralmente conhecida amanhã, e Nasser Al-Khelaïfi deixou uma nova achega sobre"Ninguém obrigou o Neymar a assinar", considerou o líder do campeão fracês. "Quero jogadores dispostos a dar tudo para defender a honra e a camisola do clube, que estejam comprometidos com o projeto. Os que não querem, ou que não compreendam isto, logo veremos e logo falaremos. Há contratos a respeitar, mas agora a prioridade é garantir a adesão total ao nosso projeto."E sobre Neymar acrescentou: "Ninguém lhe impôs nada, ele veio com consciência das coisas e para se juntar a um projeto."Sobre Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi dá "200 por cento de certeza" que o francês vai jogar no PSG na próxima época. "Ele quer envolver-se mais no nosso projeto, para crescer com a equipa e com o clube. Expliquei-lhe que não devem ser pedidas responsabilidades, temos de as ter. Ele é inteligente e tenho a certeza que percebeu. Se vai estar no PSG na próxima época? Não tenho 100 por cento de certeza, tenho 200 por cento! Não vou deixar escapar este jogador 'louco'."