Presidente do Toulouse 'ataca' Barcelona: «Não se comportou como um grande clube»

na última terça-feira a contratação de Jean-Clair Todibo e abriu um fosso nas relações com o Toulouse. O jogador só termina contrato com o clube francês no verão e o presidente Olivier Sadran não gostou da forma como os blaugrana lidaram com a situação."Do meu ponto de vista o jogador foi mal aconselhado, uma vez que fez apenas 10 jogos na Ligue 1", considerou o líder do Toulouse ao jornal francês 'L Équipe', criticando depois o facto de o Barcelona ter anunciado já a contratação. "Não se comportaram como um grande clube. Anunciaram que o jogador chega em julho mas não conheço ninguém que possa dizer com exatidão o que vai acontecer nos próximos seis meses. A vida por vezes reserva-nos surpresas, incluindo as mais delicadas."O líder do clube gaulês lamentou não ter renovado o contrato do defesa, de 19 anos, voltando a tecer duras críticas ao timing dos catalães. "Não é muito glorioso vindo de um grande clube, mesmo que legalmente tenham o direito de anunciar a contratação."