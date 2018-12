PSG cede primeiros pontos ao empatar em Bordéus

O Paris Saint-Germain cedeu este domingo os primeiros pontos no campeonato francês de futebol, ao empatar 2-2 no terreno do Bordéus, na 15.ª jornada, que lidera, agora com 14 pontos de vantagem sobre o Montpellier.O campeão gaulês esteve por duas vezes em vantagem, com golos do brasileiro Neymar, aos 34 minutos, e Mbappé, aos 66, mas por duas vezes o Bordéus chegou ao empate, por intermédio de Jimmy Briand, aos 53, e do dinamarquês Andreas Cornelius, aos 84.Após 14 triunfos consecutivos no campeonato, o Paris Saint-Germain, que 'passeia' sem oposição na liderança do campeonato francês, empatou no recinto do Bordéus, que ascendeu ao 11.º lugar, com 18 pontos.Com o português Rolando no 'onze', o Marselha empatou 0-0 na receção ao Reims e desperdiçou a oportunidade de ascender ao terceiro lugar e ultrapassar Lyon e Lille, que no sábado empataram 2-2.O Estrasburgo esteve a perder por 1-0 em casa do Rennes, que chegou à vantagem pelo senegalês Ismaila Sarr, aos nove minutos, mas deu a volta e venceu por 4-1 com golos de Adrien Thomasson, aos 20, Jonas Martin, com duas grandes penalidades, aos 32 e 50, e Pablo Martinez, aos 77.O Dijon, que teve o seu guarda-redes Reynet expulso aos cinco minutos, esteve a vencer por 2-0 em casa do Toulouse, com golos do marroquino Naif Aguerd, aos 24 minutos, e do argelino Mehdi Abeid, aos 69, mas não segurou a vantagem.O Toulouse, em vantagem numérica desde os cinco minutos, reduziu por intermédio do costa-marfinense Max-Alain Gradel, aos 72, e empatou pelo belga Aaron Leya, aos 77, impedindo o Dijon de se afastar dos lugares de despromoção.O ponto somado por ambas as equipas deixou o Toulouse no 15.º lugar, com 15 pontos, e o Dijon no 17.º, com 13, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção, com os mesmos pontos do Amiens (18.º).