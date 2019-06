PSG 'cerca' De Ligt: namorada e a mãe do jogador em Paris à procura de casa

Koeman e Van Dijk sobre a 'saga' De Ligt: «Acredito que vai fazer uma boa escolha» Koeman e Van Dijk sobre a 'saga' De Ligt: «Acredito que vai fazer uma boa escolha»

O futuro de Matthijs De Ligt continua a dar que falar. O defesa do Ajax tem sido dos nomes mais falados neste mercado de transferências e depois de na quarta-feira ter surgido a notícia de que o seu agente, Mino Raiola, estaria em Paris, para negociar a transferência do jovem internacional holandês para o PSG, novos dados aumentam a especulação.Segundo o jornal 'De Telegraaf', a namorada e a mãe de Matthijs De Ligt estiveram na capital francesa à procura de casa, aumentando assim os rumores que dão conta do afastamento do futebolista do Barcelona, clube que estava na frente da corrida para a contratação do defesa.A publicação germânica refere que o PSG teria disponibilizado um carro com vidros fumados para que AnneKee Molenaar, a namorada, e Christiane Zillikens, a mãe, não fossem reconhecidas durante a visita a Paris, que terá acontecido na semana passada, enquanto De Ligt estava em Portugal a disputar a final four da Liga das Nações.Recorde-se que De Ligt e a namorada também já foram vistos em Barcelona, cidade que elogiram bastante e onde também, segundo fontes próximas, andaram à procura de casa.