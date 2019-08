PSG dá ouvidos a proposta de Barcelona por Neymar

Rui Patrício no pesadelo de Pogba enquanto novela Neymar continua



Neymar continua a fazer manchetes , sem que o seu futuro esteja definido. O internacional brasileiro quer deixar o PSG e na corrida estão alguns dos maiores clubes europeus, com o Barcelona a colocar-se na frente da corrida, segundo a imprensa internacional desta terça-feira.O PSG estará disposto a ouvir a proposta do Barcelona, que tenta a todo o custo garantir a contratação do brasileiro, que entre 2013 e 2017 vestiu a camisola culé. Depois da saída de Coutinho para o Bayern Munique e a lesão de Dembélé , que ficará longe dos relvados 5 semanas, Bartomeu fica apenas com uma cartada para jogar, segundo a imprensa espanhola: empréstimo com opção obrigatória de compra, num valor a rondar os 150 milhões de euros."Estamos abertos a negociações, mas o objetivo não é chegar a um acordo, mas atender às condições financeiras necessárias", terá afirmado fonte do PSG citada pelo 'L'Equipe'.Mas o Barcelona não está sozinho na corrida por Neymar, o Real Madrid de Zidane também vê com bons olhos a contratação do internacional brasileiro, assim como em Itália a Juventus parece piscar-lhe o olho para fazer dupla com CR7 em troca de Dybala.Certo é que Tuchel já avisou: Neymar só sai com alguém a chegar para o seu lugar