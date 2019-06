PSG disposto a vender Neymar pelo preço que pagou ao Barcelona

O Paris Saint-Germain está disposto a vender Neymar por 222 milhões de euros, precisamente o preço que pagou pela contratação do brasileiro ao Barcelona, segundo noticia o 'Le Parisien'.Os franceses tinham inicialmente fixado o preço do brasileiro em 300 milhões, mas aceitam agora baixar a fasquia, desde que consigam recuperar o investimento feito em 2017, quando pagaram a cláusula de rescisão do avançado.Recorde-se que na quinta-feira Jordi Cardoner, vice-presidente do Barcelona, negou ter um acordo com Neymar para o seu regresso a Camp Nou, mas admitiu que o brasileiro quer mesmo voltar aos catalães Em duas épocas no Parque dos Príncipes, Neymar somou 51 golos em 58 jogos mas os últimos tempos não têm sido nada fáceis para o atacante, que se viu afastado dos relvados por lesões e castigos, sendo depois acusado de violação por uma mulher com quem esteve num hotel da capital francesa.