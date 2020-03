PSG esgota camisolas especiais e 200 mil euros para ajudar hospitais públicos de Paris

O Paris SG lançou o desafio, ao colocar à venda 1.500 camisolas especiais com um fim solidário, e os seus adeptos responderam presente, esgotando-as em pouco menos de doze horas.





As camisolas, que combinavam as cores do clube e as da AP-HP (Assistência Pública dos Hospitais da região de Paris) e que tinham a frase "Tous unis" (Todos Unidos) estampada, foram colocadas à venda por 175 euros e nem o preço elevado afastou os adeptos, que decidiram unir-se a esta campanha da qual grande parte das verbas angariadas revertem a favor dos 100 mil profissionais que estão a trabalhar nos hospitais públicos de Paris, na pandemia da Covid-19.Ao todo, segundo o Paris SG, esta campanha garantiu a angariação de mais de 200 mil euros, que servirão para ajudar no combate ao coronavírus, que em França já provocou a morte de mais de 1.300 pessoas.