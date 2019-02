PSG falhou contratação de jogador para colmatar baixa de Neymar

O Paris Saint-Germain esteve muito perto de contratar o argentino Luciano Acosta, com vista a colmatar a baixa de Neymar, que está lesionado, mas o negócio acabou por falhar nas horas decisivas do mercado de inverno.Segundo relata o diário 'As', o mesmo empresário que colocou Leandro Paredes no Parque dos Príncipes tentou fazer o mesmo com Acosta, jogador de 24 anos que representa o DC United nos Estados Unidos da América. O médio chegou a viajar até Paris para fazer testes médicos e a transferência devia ficar fechada por nove milhões de euros, mas tal acabou por não acontecer, por motivos ainda desconhecidos.O PSG jogava ainda 'noutro campo', com Antero Henrique a tentar a contratação do brasileiro Thiago Mendes junto do Lille, mas também este negócio acabou por não se concretizar, isto porque o treinador Thomas Tuchel reprovou o jogador, segundo o 'Le Parisien'.