PSG interessado em Héctor Bellerín

O Paris Saint Germain aponta para a contratação de Héctor Bellerín, lateral-direito espanhol de 25 anos, do Arsenal, segundo a imprensa espanhola.





O campeões franceses procuram colmatar a saída, há muito anunciado, do lateral belga Thomas Meunier, de 28 anos. A mesma plataforma revela que Thomas Tuchel, treinador alemão dos parisienses, já está mesmo a negociar com os 'gunners' e não pretende ultrapassar os 30 milhões de euros.Bellerín tem contrato com o Arsenal até junho de 2023 e, segundo o 'Transfermarket' está avaliado em cerca de 32 milhões de euros.