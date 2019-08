PSG já estará a negociar com Rakitic e Dembelé

Parece que, a cinco dias do fecho do mercado, a transferência de Neymar para o Barcelona ganhou finalmente pernas para andar. Depois de muitos avanços e recuos, as últimas informações são bastante otimistas, com o 'Sport' a revelar mesmo que o Paris SG já terá entrado em contacto com os representantes de Ivan Rakitic e Ousmane Dembélé para começar a negociar os contratos da dupla que, ao que tudo indica, irá fazer o percurso inverso do brasileiro.Este poderá mesmo ser o último entrave àquela que será a grande transferência do defeso, já que é certa a vontade de Neymar em regressar ao Barcelona. Agora, para tal suceder, o PSG terá de convencer a dupla com argumentos os seus financeiros (e também desportivos), sendo que no caso de Rakitic tratar-se-á de uma transferência a título definitivo, ao passo que Dembelé será cedido.De notar que, para lá destes dois jogadores, os franceses encaixarão uma verba próxima dos 125 milhões de euros.