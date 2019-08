PSG já preparava anúncio de Rakitic mas Barcelona deitou tudo a perder

Tanto trabalho para nada. Pelo menos para já. O Paris Saint Germain tinha Rakitic como certo, mas o facto é que o médio ainda é jogador do Barcelona e foi, de resto, convocado para o jogo deste sábado frente ao Osasuna.Segundo o diário 'As', na capital parisiense já se preparava a chegada do croata, que estaria incluído no negócio de Neymar. Face ao forte interesse do Barcelona em fazer regressar o avançado brasileiro, o PSG tinha poucas dúvidas de que os catalães aceitariam a contraproposta, na qual Rakitic deveria mudar-se para Paris. Aliás, o próprio jogador já tinha dado luz verde às negociações.Assim, o staff do PSG já trabalhava em tudo o que era necessário para apresentar o croata no Parque dos Príncipes: vídeos, redes sociais, tudo estava a ser delineado com a certeza de que haveria mais um grande nome no plantel. No entanto, de Barcelona chegaram más notícias e tudo voltou à estaca zero, quando faltam poucos dias para o fecho do mercado.