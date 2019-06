PSG muda de rumo e descarta Neymar

PSG abre a porta de saída a Neymar e Real Madrid tenta tudo por Pogba



Neymar continua no centro das atenções. Depois de toda a polémica relacionada com a vida privada, com o internacional brasileiro a ser acusado de violação , e do afastamento da Copa América, devido a lesão, também de Paris chegam notícias de alarme. Neymar, o jogador mais caro de sempre, está de saída do PSG, com a imprensa internacional a dar conta de rutura total entre o craque e o clube parisiense, que pagou 222 milhões de euros pelo brasileiro em 2017.Depois de dois anos cheios de controvérsia em Paris, onde nunca pareceu estar muito satisfeito, com várias lesões pelo meio e escândalos fora das quatro linhas, Neymar vê o seu valor em queda livre e cada vez mais perto da porta de saída. No entanto, com os problemas extra futebol que afetam Neymar, as propostas para garantir o avançado brasileiro também sofrem um revés.Em Espanha referem que Neymar pensa no Barcelona como o único clube que o poderá recuperar, o único que lhe dará os desafios que pretende de forma a voltar a valorizar-se, mas o montante que o PSG pagou pelo internacional brasileiro deve pesar na balança, já que o PSG não quererá perder todo o investimento que fez, naquele que ainda é o protagonista da maior transferência de sempre.