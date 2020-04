Futebol acabou em França mas PSG vai disputar a Liga dos Campeões e diz como

Em França não há mais futebol esta época mas o PSG não quer deixar de disputar a Liga dos Campeões. A garantia foi dada pelo presidente do campeão francês, que está disposto a manter os parisienses na prova nem que para isso a equipa tenha de jogar no estrangeiro.





"Respeitamos a decisão do governo francês. Mas com o acordo da UEFA vamos continuar a participar na fase final da Liga dos Campeões nos locais e datas onde ela for organizada", disse Nasser Al-Khelaifi, citado pela RMC."Se não for possível jogar em França, disputaremos os nossos encontros no estrangeiro e asseguraremos as melhores condições sanitárias aos nossos jogadores e todo o staff", acrescentou aquele responsável.