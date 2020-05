PSG oficializa Mauro Icardi

Mauro Icardi foi oficializado como jogador do PSG. O avançado, que estava a representar o emblema francês desde o início da temporada, por empréstimo do Inter, vai passar a ser jogador do clube parisiense a título definitivo.





Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

O anúncio foi feito este domingo, nas redes sociais do PSG, onde foi revelada, ainda a duração do contrato: "Mauro Icardi foi contratado pelo PSG até 30 de junho de 2024. O PSG está feliz por ter acionado a opção de compra de Mauro Icardi. O avançado de 27 anos estava emprestado pelo Inter", pode ler-se.A representar o colosso francês desde o início da temporada, Icardi levava 20 golos, nos 31 jogos em que foi opção para Thomas Tuchel. Chega assim o fim da ligação ao Inter, clube que começou a representar em 2013.