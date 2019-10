PSG revela tempo de paragem de Neymar e cenário não é animador

Neymar foi substituído logo aos 12 minutos de jogo, no particular da seleção brasileira frente à Nigéria (1-1). Ao sair do campo, o avançado do Paris Saint Germain, ia agarrado à parte posterior da coxa esquerda.





O PSG confirmou, esta segunda-feira, que o jogador de 27 anos vai parar cerca de um mês, o que significa que poderá apenas regressar para o confronto da Liga dos Campeões entre os campeões franceses e o Real Madrid."Realizámos uma ressonância magnética ao Neymar que confirmou uma lesão de grau 2, nos músculos isquiotibiais da sua perna esquerda. O período de paragem será de quatro semanas, dependendo da sua evolução", pode ler-se no comunicado oficial do PSG.