PSG tenta fintar Manchester City no negócio por Messi e está disposto a oferecer Neymar

Messi é o nome mais falado neste mercado de transferências, com vários clubes europeus atentos às movimentações, depois do avançado argentino ter comunicado à direção do Barcelona que as sua intenção é sair. Manchester City surge como o principal candidato mas, segundo avança o 'Calciomercato', o PSG está disposto a fintar a concorrência com uma surpreendente proposta: Neymar seguiria para a Catalunha enquanto Messi iria para Paris.





No verão de 2017, o PSG agitou o mercado com a supercontratação de Neymar, ao pagar a cláusula de rescisão, no valor de 222 milhões de euros. Mas agora parece disposto a 'oferecer' esse investimento em troca do craque argentino, seis vezes vencedor da Bola de Ouro.Porém em Barcelona, a direção de Bartomeu tenta a tudo o custo reverter a situação, tendo o presidente já colocado o seu lugar à disposição caso necessário para conseguir segurar Messi Rumores referem também que Messi e Neymar já terão falado por telefone, mas aqui a ideia seria para um reencontro.