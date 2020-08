PSG vai pagar no total um milhão de euros a cada jogador se vencer a Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain vai pagar no total um milhão de euros a cada jogador do plantel caso a equipa conquiste a Liga dos Campeões no próximo domingo, em Lisboa. Segundo a "France Football", o acordo da direção do clube francês com os jogadores no início da temporada previa 500 mil euros para cada atleta só pelo título da Champions, 400 mil pelo Campeonato Francês, e mais 100 mil pelas taças nacionais.





O PSG foi declarado campeão da Ligue 1 no dia 30 de abril, depois da suspensão da fase final da liga francesa por causa da pandemia de Covid-19. Depois de quatro meses, Neymar, Mbappé e companhia voltaram aos jogos oficiais e venceram a Taça de França, frente ao Saint-Étienne, e a Taça da Liga Francesa, frente ao Lyon.Ainda segundo a "France Footbal", este acordo vem já dos tempos de Zlatan Ibrahimovic no clube. Foi negociado com o presidente Nasser Al-Khelaifi ainda na temporada 2013/14 e não foi alterado para este ano. Obcecado pelo título da Champions, o líder do PSG foi convencido na altura pelos argumentos do avançado sueco.