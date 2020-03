Deu muito que falar a viagem de Neymar para o Brasil, em plena pandemia de coronavírus – assim como a fotografia publicada pelo avançado do PSG nas redes sociais, na qual surgia ao lado de cinco pessoas, incluindo o seu filho Davi Lucca.





Foram muitos os que criticaram o craque brasileiro por, alegadamente, não estar a cumprir o isolamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde para tentar travar o surto de Covid-19.O jornal catalão 'Sport' revelou, este domingo, mais detalhes sobre a quarentena de Neymar na sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Segundo a publicação, o craque está fechado em casa com as pessoas que viajaram com ele de Paris num jato privado, entre as quais está o preparador físico pessoal, Ricardo Rosa, que já o acompanha desde os tempos em que alinhava pelo Barcelona.A própria assessoria do jogador enviou um comunicado a reforçar esta ideia. Na nota, é explicado que Neymar está em casa com as pessoas que viajaram com ele de Paris já que "ofereceu a sua casa para que todos passassem lá estes primeiros 14 dias antes de se encontrarem com as respetivas famílias".No mesmo comunicado, pode ler-se que Neymar não recebe visitas e que não há reuniões de negócio em sua casa, "até porque o condomínio só permite acesso a moradores". "A única exceção nas visitas foi o seu filho, Davi Lucca, que esteve com o pai. Davi, a sua mãe, padrasto e irmão estavam em Paris dias antes para visitá-lo", acrescenta o texto."Neymar mantém distanciamento de outros familiares, como a sua mãe, irmã e avó, por exemplo, por entender ser este um momento que exige esforço para o bem comum", reforça ainda o comunicado.O avançado está, neste momento, a seguir o plano diário de treinos traçado pelo seu preparador físico, para evitar lesões e manter a forma física até ao regresso à competição.Jota Amancio - assessor pessoal do jogadorBeto Paiva - amigoVinicius Martinez - padrasto de David Lucca, o seu filhoRicardo Rosa - preparador físico pessoalDavi Lucca - filhoGil Cebola - fotógrafo