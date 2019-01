Rabiot treina à parte no PSG e pondera levar o clube a tribunal

Está complicada a situação de Adrien Rabiot no PSG. O jogador, pretendido pelo Barcelona, termina contrato no final da época e recusou-se a renovar. Como tal, foi colocado na última sexta-feira a treinar com a equipa B, uma decisão que, segundo o treinador Thomas Tuchel, partiu da direção.Rabiot, que não viajou com a equipa para o estágio em Doha "por motivos pessoais", deveria regressar aos treinos com a formação principal esta segunda-feira, mas ao que parece foi-lhe dito para se manter na equipa B, algo que deixou o revoltado.Segundo avança o jornal 'L' Équipe', Rabiot pondera avançar legalmente contra o clube, alegando que não tem condições para desempenhar o seu trabalho com normalidade.