Rafael Leão abre caminho a nova vitória do Lille

Rafael Leão esteve esta sexta-feira em destaque na vitória por 4-0 do Lille sobre o Nice, marcando o golo que abriu a vitória do vice-líder do campeonato francês e fazendo a assistência para o segundo.O resultado confirma o Lille como segundo posicionado na liga de França, com 46 pontos em 23 jogos, mais seis pontos do que o Lyon, que tem um jogo a menos. Na frente, muito destacado, segue o Paris Saint-Germain, com 56 pontos e menos três jogos do que o Lille.Foi breve a resistência do Nice no estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, já que o jovem avançado português marcou logo aos sete minutos.Para o antigo jogador do Sporting, é o sexto golo da época, um prestação excelente, atendendo a que só foi utilizado 14 vezes.O jovem avançado, de 19 anos apenas, ainda assistiu Pépé para o 2-0, aos 37 minutos, saindo de campo aos 73, vitoriado pelos adeptos locais.O resultado não se ficou por alí e Bamba, aos 75, e Remy, aos 90+4, completaram a goleada.Além de Rafael Leão, jogaram mais dois portugueses pelo Lille - José Fonte e Xeka, que viu cartão amarelo já em tempo de descontos.