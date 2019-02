Rafael Leão e a saída do Sporting: «O que se passou foi lamentável e eu não podia ficar»

Rafael Leão explicou ao jornal 'Le Parisen' que está feliz no Lille. O jogador, que rescindiu contrato com o Sporting no último verão, conta que gostou do projeto que lhe foi apresentado por Luís Campos. E explica por que decidiu sair de Alvalade da forma como saiu."Quando o Luís Campos me telefonou a dizer que havia interesse, não tinha qualquer razão para recusar. Ele falou-me do projeto e da equipa que estava a montar. Mas o que me fez realmente vir para aqui foi a possibilidade de ter tempo de jogo", frisou o jogador, de 19 anos, que já foi apelidado de 'Mbappé de Portugal'.Jogar num grande clube é o objetivo da maioria dos jogadores, mas o avançado explica as suas metas são outras. "Para um jovem jogar como eu, o importante é estar nos jogos, a fim de progredir. De que serve estar num grande clube se não se joga? Prefiro evoluir numa equipa que me ofereça tempo de jogo e que me permita crescer."Rafael Leão explicou depois por que decidiu rescindir com o Sporting. "Foi por causa dos acontecimentos com os adeptos. Foi um período difícil. Não estavam reunidas as condições para continuar, não me sentia seguro. O que se passou foi lamentável, eu não podia ficar."O Sporting é que não abdica de receber o valor da transferência... "Essa história é aborrecida, tenho gente a ocupar-se disso. Quanto a mim, quero sobretudo provar o meu valor em campo e concentrar-me no Lille."