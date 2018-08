Rafael Leão não pode ser inscrito devido a problemas financeiros do Lille

O Lille está proibido de inscrever os futebolistas que entretanto contratou - onde se incluem Rafael Leão, Loïc Rémy e Jérémy Pied - devido a problemas financeiros. Segundo o L'Equipe', o emblema francês tem de faturar 30 milhões de euros em vendas ainda neste defeso ou, caso contrário, arrisca-se a ser punido pela Direção Nacional do Controlo da Gestão (DNCG), a entidade que controla as finanças dos emblemas de futebol no país.Até regularizar a situação - terá de o fazer até dia 31 deste mês -, o avançado português e os futebolistas franceses não poderão atuar, o que levanta o risco sério de este trio ficar sem competir até janeiro. Ainda assim, o treinador do clube onde atuam José Fonte, Edgar Ié e Xeka mantém-se confiante de que tudo ficará resolvido. "Haverá saídas, mesmo que entretanto já tenhamos conseguido vender bem, fazendo 52 milhões de euros", afirmou Christophe Galtier.O avançado Anwar El Ghazi, contratado ao Ajax no ano passado, surge no horizonte como uma potencial venda para começar a fazer face aos problemas financeiros.Recorde-se que o internacional sub-19 rescindiu com o Sporting alegando justa causa, na sequência do ataque ao plantel leonino na Academia, em maio, e foi oficializado no Lille a 8 de agosto . Entretanto, o campeonato francês já começou e Leão não pode ainda ser opção para Galtier.