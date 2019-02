Rafael Leão vai 'obrigar' treinador do Lille a dar beijo a... Luís Campos

Jogador sensação de um Lille que tem sido uma das surpresas da temporada em França, Rafael Leão chegou a França como um perfeito desconhecido, mas rapidamente ganhou o seu espaço e os números não enganam.Registos que podem surpreender os franceses, mas não Luís Campos, o responsável pela sua contratação e também por convencer o treinador Christophe Galtier do talento do jovem que até à temporada passada atuava no Sporting. A confiança de Luís Campos era tal, que o conselheiro do presidente do Lille deixou uma declaração que ainda vai na memória do técnico."Quando o Rafael Leão chegou, lembro-me do que o Luís Campos me disse. 'Vais ver, quando acabar a época vais ter de me beijar'...", lembrou o treinador, em conversa com o programa Téléfoot, da TF1, na qual destacou também a faceta "cativante" do jovem de 19 anos e ainda as características que fazem a diferença: "Temos aqui um jogador muito jovem, que ainda não está feito, de todo. É um jogador que se está a impor e a ser efetivo."Já José Fonte, colega de equipa do avançado, também deixa rasgados elogios. "O ponto forte dele é a velocidade. É também forte fisicamente e bastante bom. Fora de campo é muito relaxado e tranquilo".