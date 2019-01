Rebocho: «É uma humilhação perder por 9-0 com o PSG»

O Paris Saint-Germain goleou este sábado o Guingamp por 9-0, resultado que corresponde à sua maior vitória em casa em jogos do campeonato francês, competição que continua a liderar com 13 pontos de avanço sobre o Lille. Rebocho, jogador do Guingamp, não escondeu a vergonha."É uma humilhação perder por 9-0, mas corresponde ao que fizemos em campo. Este jogo serve de exemplo para os próximos, porque não podemos deixar que brinquem com a nossa equipa e temos de mostrar que valemos mais", disse.Neymar (11 e 68) inaugurou o marcador, porém Mbappé (37, 45 e 80) e Cavani (59, 66 e 76) fizeram 'hat-tricks', aos quais se juntou o tento de Meunier (83) no 'vendaval' do Parque dos Príncipes, frente ao último classificado, em jogo da 21.ª jornada.