Reforço do Nice roubado no balneário: Kasper Dolberg ficou sem o relógio de 70 mil euros

Kasper Dolberg não tem motivos para sorrir por estes dias. O jovem avançado do Nice, de 21 anos, que chegou este verão ao clube francês, proveniente do Ajax, foi roubado no balneário da própria equipa.Segundo conta o 'Nice Matin', na última segunda-feira Dolberg chegou ao balneário depois do treino e viu que lhe tinham surripado o relógio, no valor de 70 mil euros...No dia seguinte não treinou e houve quem disse que tinha sido em protesto pelo roubo, mas a imprensa local diz que na realidade o dinamarquês estava com dores de estômago e na quarta-feira trabalhou normalmente.Dolberg deve ser titular no próximo jogo da equipa na Ligue 1, este sábado, frente ao Dijon.