Reims derrota Estrasburgo e 'cola-se' ao Lille de Paulo Fonseca no 4.º lugar da Ligue 1

O Reims subiu esta sexta-feira provisoriamente ao 4.º lugar da Liga francesa e 'colou-se' ao Lille, do treinador português Paulo Fonseca, após receber e vencer o Estrasburgo (2-1), no arranque da 14.ª jornada.

O marroquino Amir Richardson, aos 10 minutos, e o dinamarquês Daramy, aos 42, resolveram a partida para o Reims na primeira parte, que marcou um regresso às vitórias após duas derrotas seguidas, com o Estrasburgo, do antigo internacional gaulês Patrick Vieira, a reduzir perto do fim, aos 88, pelo veterano avançado Kevin Gameiro, de grande penalidade.

Com este resultado, o Reims juntou-se ao Lille no quarto lugar, com 23 pontos, com a equipa de Paulo Fonseca a entrar em campo apenas no domingo na receção ao Metz.

Já o Estrasburgo segue no 14.º posto, com 13 pontos, dois acima da zona de despromoção, e já não sabe o que é vencer desde setembro, somando um registo de sete encontros seguidos sem triunfos.