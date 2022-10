Reims-PSG, 0-0: Nervos passam fatura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se o empate com o Benfica, na quarta-feira, deixou a nu algumas das fragilidades do PSG, a visita de ontem a Reims serviu para confirmar isso mesmo. Sem os lesionados Messi e Nuno Mendes e com Neymar, Vitinha e Hakimi poupados – começaram ...