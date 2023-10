Reims sobe ao 4.º lugar provisório da Ligue 1

Um golo solitário do inglês Josh Wilson-Esbrand permitiu ao Stade de Reims superiorizar-se na receção ao Lorient, por 1-0, em duelo da 10.ª jornada da Ligue 1, consumando a subida provisória à quarta posição.

Emprestado pelo campeão inglês Manchester City, o defesa esquerdo foi lançado aos 66 minutos e marcou aos 84', com os anfitriões a voltarem aos triunfos três partidas depois.

O Stade de Reims passou a somar 17 pontos, cinco abaixo do líder isolado Nice, que, na sexta-feira, ganhou em Clermont (1-0) e ficou à frente do Monaco, segundo, com 20, e do bicampeão gaulês Paris Saint-Germain, terceiro, com 18, ambos com menos um desafio.

O Lorient desceu à 13.ª posição, com 10 pontos, tendo sido ultrapassado pelo Lens, que beneficiou de dois penáltis de Florian Sotoca (27' e 71') e dos tentos do argentino Facundo Medina (58') e de Neil El Aynaoui (89') para golear na receção ao Nantes (4-0).

A equipa do internacional sub-21 português David da Costa, que esteve ausente da ficha de jogo, já não perde há cinco jornadas e subiu ao nono lugar, com 12 pontos, ao passo que os visitantes vinham de dois triunfos seguidos e continuam no sétimo posto, com 14.