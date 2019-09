Relógio de Kasper Dolberg pode ter sido roubado... por um colega de equipa no Nice

Kasper Dolberg teve o seu, no balneário do Nice. Agora, e de acordo com o 'L'Équipe', suspeita-se que o roubo tenha sido protagonizado... por um colega de equipa de Dolberg.De acordo com o jornal francês, o suspeito é Lamine Diaby-Fadiga, de 18 anos, que está a ser alvo de processos disciplinares por parte do Nice. De acordo com a publicação, Diaby-Fadiga foi chamado para falar com os responsáveis do clube francês antes de ser tomada uma decisão definitiva, que pode passar pela rescisão de contrato do jovem.Recorde-se que o relógio está avaliado em cerca de 70 mil euros e que Dolberg apresentou queixa na altura do roubo.