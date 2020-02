Renato Sanches: «Estava num restaurante quando o meu agente me ligou: 'Vais para Paris'»

Renato Sanches revelou em entrevista ao 'L'Équipe que esteve muito perto de assinar pelo PSG no verão de 2018. Insatisfeito com a pouca utilização no Bayern, o médio, atualmente no Lille, esteve a um passo de rumar aos parisienses.





"Falei com o Antero [Henrique]. Ele falou com meu agente, o Jorge [Mendes]. Estava tudo combinado. Lembro-me que estava num restaurante quando o meu agente me ligou e disse: 'Amanhã vais para Paris'. Eu digo ok e quando chego a casa faço as malas. E no dia seguinte, durante o treino, o meu treinador [Niko Kovac] diz-me. 'Não te vais embora'. Eu acabei por ficar. E não joguei..."