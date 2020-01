Renato Sanches herói e vilão no Lille: marcou golo e falhou no desempate por penáltis

O Lille disse esta terça-feira adeus à Taça da Liga, mercê de uma derrota diante do Lyon no desempate por grandes penalidades - isto depois de um empate a dois no final dos 90 minutos. Um desfecho negativo para os 'dogues', numa partida na qual Renato Sanches começou como herói e acabou como vilão.





.@CoupedeLaLigue | @OL_English 0-1 @LOSC_EN | GOLO!



É com um remate de pé esquerdo de fora da área que Renato Sanches abre o marcador! #ForTheFans pic.twitter.com/OtHzWwmfMi — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) January 21, 2020

.@CoupedeLaLigue | @OL_English 3-2 (depois de penáltis) @LOSC_EN | Final do Jogo



Lyon segue em frente depois de grandes penalidades. Bamba e Renato Sanches não conseguiram converter para o Lille. #ForTheFans pic.twitter.com/AX0tEhgNyv — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) January 21, 2020

Primeiro, aos 13 minutos, abriu o marcador para a sua equipa num grande remate de fora da área de pé esquerdo, sem qualquer hipótese para o romeno Ciprian Tatarusanu, que nesta partida assumir o lugar habitualmente ocupado por Anthony Lopes.O encontro prosseguiu, o Lyon deu a volta com golos de Moussa Dembélé (17' pen.) e Houssem Aouar (85'), antes de Loic Rémy, já nos descontos, empatar novamente a partida e forçar o desempate por penáltis. Aí, dos onze metros, veio a versão 'vilão' do médio formado no Benfica.À quinta cobrança do Lille, já depois de Jonathan Bamba ter falhado a primeira batida da sua equipa, Renato tinha a missão de manter o Lille vivo na disputa, mas acabou por disparar para fora e determinar logo ali o adeus à prova nas meias-finais.



A outra meia-final, refira-se, será disputada na quarta-feira entre Reims e Paris SG.