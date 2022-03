Renato Sanches pára três semanas por lesão

Renato Sanches vai perder as próximas três semanas de competição. O Lille anunciou este sábado que o médio português contraiu uma lesão na coxa esquerda durante o jogo com o Saint Étienne.O jogador, de 24 anos, já era baixa confirmada para Portugal no playoff de acesso ao Mundial com a Turquia por estar castigado. Assim, caso a Seleção Nacional se qualifique, também não conseguirá dar o seu contributo ante Itália ou Macedónia do Norte, se for chamado por Fernando Santos, mas neste caso por lesão.