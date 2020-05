Renato Sanches suplente na equipa do ano

A ‘France Football’ elaborou o melhor equipa da época na liga francesa, contando ainda com suplentes e Renato Sanches figura no segundo lote. O médio do Lille faz parte das segundas opções, ao lado dos ex-sportinguistas Raphinha (Rennes) e Slimani (Monaco). Já o melhor onze construído pela revista é dominado pelo campeão PSG, que coloca cinco jogadores (Thiago Silva, Di María, Verratti, Neymar e Mbappé) nos eleitos.