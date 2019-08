Renato Sanches vai reforçar o Lille a título definitivo por valor recorde

Renato Sanches vai mesmo ser reforço do Lille, a título definitivo. Segundo Record apurou, a transferência ficou fechada por 20 milhões de euros, um valor recorde para o clube francês, que nunca tinha pago tanto por um futebolista. O internacional português vai assinar um contrato válido por quatro épocas e viaja ainda hoje para França, de forma a realizar os exames médicos antes de assinar pelo novo emblema.





Renato Sanches encontrava-se em dificuldades no clube alemão, que recentemente multou o futebolista por este ter decidido deixar a Allianz Arena sem efetuar o treino obrigatório no pós-jogo com o Hertha Berlim - depois do qual voltou a manifestar o seu desejo de sair Recorde-se que o diretor desportivo do Lille é Luís Campos e que no plantel estão mais três portugueses: José Fonte, Tiago Djaló e Xeka.