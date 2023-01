Rennes perde em casa do Clermont e arrisca perder o quarto lugar

O Rennes, quarto classificado da Liga francesa de futebol, perdeu esta quarta-feira em casa do Clermont, por 2-1, na 18.ª jornada, e arrisca ser ultrapassado pelo Mónaco, que joga em Lorient.



O Clermont, que subiu ao nono lugar com esta vitória, inaugurou o marcador aos 31 minutos, pelo avançado Grejohn Kyei, mas o Rennes, ainda a jogar com 11 jogadores, restabeleceu o empate aos 74, pelo médio Aunaud Kalimuendo.

No entanto, a equipa visitante ver-se-ia reduzida a nove jogadores na fase final da partida, com a expulsão do médio Benjamin Bourigeaud, aos 77, por acumulação de cartões amarelos, e do central Warmed Omari, que viu um vermelho direto, depois do conceituado Clement Turpin ter ido ao monitor rever o lance.

O Clermont teve o mérito de tirar partido da vantagem numérica para chegar ao triunfo já em período de compensações, aos 90+4, pelo médio Johan Gastien.

Nos outros jogos já realizados, destaque para a goleada do Toulouse, 11º classificado, em casa do Auxerre, por 5-0, enquanto o Reims foi vencer no terreno do Ajaccio, por 1-0, e se registaram dois nulos no Nantes-Lyon e no Brest-Lille. Neste último jogo, o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, viu um golo do avançado Jonathan David não ser validado, por alegado fora de jogo, aos 70 minutos, e um lance de possível penálti, aos 90+2, não ter sido considerado pelo árbitro depois de ver as imagens no monitor.

De referir, que o internacional André Gomes foi lançado em campo aos 74 minutos, a render o médio camaronês Carlos Baliba, enquanto o seu compatriota José Fonte não foi convocado por estar lesionado.