Rony Lopes bisa e ajuda Nice a avançar na Taça de França

O internacional português Rony Lopes 'bisou' esta quarta-feira na vitória do Nice em Nîmes, por 3-1, em jogo dos 32 avos de final da Taça de França, fase da prova na qual quase todos os clubes teoricamente favoritos seguem em frente.

O campeão Paris Saint-Germain ganhou 1-0 em Caen, o Lille, líder do campeonato, afastou o Dijon, também por 1-0, e o Monaco superou o Grenoble, igualmente pelo mesmo resultado. Quarta-feira, o Lyon tinha goleado o Ajaccio, por 5-1.

A única eliminação de um clube da primeira Liga ante um secundário foi a do Bordéus, que perdeu por 2-0 com o Toulouse, com golos de Vakoun Bayo e Janis Antiste.

Em Nîmes, no Stade des Costiéres, Rony Lopes 'embalou' a sua equipa para a passagem aos 16 avos de final, com golos aos 13 e 29 minutos. O bósnio Haris Duljevic reduziu aos 37 e o Nice fixou o 3-1 a seu favor, com o tento de Lees Melou, aos 82.

Surpreendente líder da Liga após 24 jornadas, o Lille ganhou em Dijon com o golo de Camara, aos 16 minutos. Renato Sanches esteve de regresso à titularidade, ao lado de Tiago Djaló e Xeka, enquanto que José Fonte foi suplente utilizado.

O campeão francês em título, PSG, também ganhou fora pela margem mínima, com o golo do italiano Moise Kean aos 49 minutos.

A uma semana de jogar contra o FC Barcelona para a Liga dos Campeões, o clube da capital, já privado de Angel di Maria, tem uma preocupação acrescida com a sua estrela maior, o brasileiro Neymar - saiu à meia hora de jogo, depois de ter sido alvo de algumas entradas duras da defesa do Caen.

Neymar tem dores no adutor e vai ser reavaliado pelo departamento médico do Paris Saint-Germain na quinta-feira.

Quanto ao Mónaco, foi até aos Alpes defrontar o Grenoble e teve no montenegrino Stevan Jovetic o homem do jogo, já que foi ele que marcou o golo que tudo decidiu, aos 36 minutos.

Já sem André Villas-Boas aos comandos, o Marselha teve também razões para sorrir, pois eliminou o Auxerre, por 2-0.

Outro treinador que vê o seu trabalho interrompido na Liga francesa é Raymond Domenech, que não resistiu à derrota do Nantes ante o Lens, por 4-2.