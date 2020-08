Rudi Garcia: «Hoje tivemos pela frente um extraterrestre: Cristiano Ronaldo»

Rudi García era naturalmente um homem feliz e orgulhoso pelo desfecho da noite de Turim. Apesar de ter sido derrotado pela Juventus, o técnico levou o Lyon aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, um feito que diz ser um dos maiores da sua carreira até ao momento.





"Entendo perfeitamente a magnitude daquilo que conseguimos alcançar. Vim jogar com a Juventus várias vezes quando estava na Juventus. Hoje tivemos pela frente um jogador extraterrestre, que é o Cristiano Ronaldo. Marcou um golo sensacional. Estou muito orgulhoso pelos nossos adeptos e pelo Lyon", declarou o técnico, à RMC Sport.Depois, à Sky Sport Italia, alinhou no mesmo discurso. "É um dos melhores momentos da minha carreira. Vimos neste jogo o quão importante foi o resultado da primeira mão, ao ganhar por 1-0 em casa. Conseguimos o apuramento ainda antes de entrarmos em campo e depois marcámos o penálti. O que sofremos em cima do intervalo afetou-nos, pois a Juventus não tinha criado perigo até ali e isso motivou-os. Depois o Cristiano Ronaldo marcou um golo ao nível da Champions. Mas, mesmo assim, conseguimos manter a calma e isso foi o que mais gostei na equipa. Não entrámos em pânico, continuámos ligados e todos ajudaram", elogiou.