Russo Golovin "não está preparado para jogar pelo Monaco"

A guerra na Ucrânia está a afetar psicologicamente, no mundo do desporto, os atletas ucranianos mas não só. No Monaco, Aleksandr Golovin, escolha habitual da formação da Ligue 1, está apoquentado com a situação apesar de ser russo, ainda que essa não seja razão única para falhar o encontro da Taça de França frente ao Nantes, na quarta-feira."Ele não estará preparado para jogar. Sente-se desconfortável [com a situação da Ucrânia] e também tem um histórico de lesões, com as quais devemos ter cuidado", começou por referir o técnico monegasco, Philippe Clement, falando abertamente sobre o facto da guerra afetar o internacional russo, de 25 anos."Claro que ele não gosta da invasão russa à Ucrânia. Ninguém gosta disso. Ele está focado em voltar aos treinos. Ele não tem controlo sobre essas coisas. Agora, o Golovin precisa de se concentrar em voltar a jogar e é o que realmente quer", vincou o técnico do Monaco, onde alinha o português Gelson Martins.Aleksandr Golovin tem 26 jogos esta temporada e três golos apontados pelo Monaco.