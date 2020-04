Sagnol e a cabeçada de Zidane no Mundial de 2006: «Não falámos durante quase dois anos»

A cabeçada de Zinedine Zidane no peito de Materazzi será, certamente, um dos momentos mais marcantes da história dos mundiais de futebol.





Em entrevista à ‘Radio Montecarlo’, Willy Sagnol, ex-internacional francês recordou o jogo da final do Mundial 2006, diante da Itália: a ‘Panenka’ de Zidane, a icónica cabeçada do antigo médio e o sentimento no balneário da seleção francesa no final do jogo."Tenho a melhor e a pior lembrança desse jogo. Lembro-me do penálti do Zidane. Quando fazes uma ‘Panenka’ corres grandes riscos. O meu primeiro pensamento era de que ele estaria completamente louco. Marcou e eu estava muito feliz", começou por dizer o antigo lateral-direito.Willy Sagnol admite que no final do encontro não quis ouvir o pedido de desculpas que Zidane deu ao grupo e que refugiou-se na casa de banho a fumar "250 cigarros em dez minutos"."Entras no balneário, tinhas perdido, e tens ali alguém a falar e a pedir desculpas, mas não ouves. Estás na tua deceção, no teu próprio mundo (…) não queria aceitar as suas desculpas, nem conversar com ele. Não era o momento para isso. Tive de ir à casa de banho fumar 250 cigarros em dez minutos. Foi dessa forma que eu me evadi de tudo o que estava a acontecer", revelou.O momento foi de tal forma significante para os dois jogadores que até ficaram sem se falar durante dois anos. Só um pedido da mulher de Willy Sagnol é que alterou tudo."Não falámos durante quase dois anos. Em 2008, depois do Campeonato da Europa, casei-me. A minha esposa disse para eu convidá-lo. Liguei-lhe. Não podia estar até à noite, na festa, mas fiquei feliz por vê-lo chegar naquela manhã. Comemos algo, tivemos uma boa conversa e tudo voltou à normalidade entre nós", concluiu.