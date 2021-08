Sampaoli e a ida de Messi para o PSG: «Faz-nos lembrar que o poder é mais forte do que a justiça»

Um dos rivais de Messi na nova aventura em França será um 'velho' conhecido: Jorge Sampaoli, atual treinador do Marselha, compatriota e ex-treinador do astro argentino, garantiu que "será uma motivação especial" defrontar "o melhor jogador do mundo", mas não se esqueceu de deixar algumas críticas ao "poder" do PSG.





"Faz-nos lembrar que o poder é mais forte do que a justiça. Recrutar o melhor jogador do mundo aumenta ainda mais a diferença relativamente aos outros clubes. Toda a gente irá ver a Ligue 1 graças à sua presença, mas isso também significa que o equilíbrio está a ficar mais distante", começou por dizer em conferência de imprensa, antes de se mostrar otimista quanto à chegada de La Pulga."Espero que as coisas corram bem ao Leo por cá, que seja feliz e que disfrute deste campeonato tão competitivo, difícil e diferente. Para nós, será uma motivação especial. Todos os olhos estarão postos em nós", rematou.Recorde-se que os dois se cruzaram na seleção argentina, entre o verão de 2017 e o de 2018.