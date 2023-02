Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Será este o herdeiro do icónico Thierry Henry? Balogun tem 21 anos e arrasa na Ligue 1 Jovem avançado inglês do Stade de Reims é o goleador da prova com 14 golos