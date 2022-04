Sergio Ramos traça futuro aos 36 anos: «Vejo-me a fazer mais quatro ou cinco anos a alto nível»

A época de Sergio Ramos tem sido um fracasso mas o internacional espanhol pretende manter-se a alto nível por vários anos, segundo revelou em entrevista."Vejo a jogar mais quatro ou cinco anos em alto nível. Aqui, em Paris, tenho mais dois anos [de contrato], vou tentar fazer três, ou seja, mais um, vamos ver. Veremos. Se fisicamente aguentar, a minha cabeça está muito focada. Agora estou muito bem, muito feliz e com vontade de jogar", disse o defesa, de 36 anos, em declarações à 'Prime Video Sport France'.A nível individual, a época de estreia de Ramos tem estado muito abaixo das expectativas, tendo sido muito apoquentado por lesões.Sobre se prefere ser o melhor do Mundo ou jogar na melhor equipa, o antigo capitão do Real Madrid apontou ao coletivo. "Prefiro jogar na melhor equipa do Mundo porque, no fundo, o futebol é um desporto coletivo e tem tudo a ver com ganhar Mundiais e Liga dos Campeões", atirou.Na época de estreia pelo PSG, fez apenas sete jogos oficiais e um golo.