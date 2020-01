Slimani perde espaço e exige sair do Monaco

Islam Slimani já fez saber aos responsáveis do Monaco que pretende sair do clube do principado durante o mercado de inverno. Segundo a 'France Football', o avançado argelino está descontente com a falta de tempo de jogo.





Com a chegada de Robert Moreno para o lugar de Leonardo Jardim, o ex-Sporting, de 31 anos, perdeu espaço e espera regressar à Premier League. A publicação francesa refere que Manchester United e Tottenham são potenciais destinos para o dianteiro.Islam Slimani chegou esta temporada ao Monaco por empréstimo do Leicester. Ao serviço dos monegascos, avançado apontou até agora sete golos e oito assistências em 14 jogos.