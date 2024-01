Sochaux volta às noites de glória ao eliminar o Lorient da Taça

O Lorient perdeu este sábado com o Sochaux (2-1), uma equipa histórica que agora está no terceiro escalão, e foi eliminado da Taça de França, enquanto o Nice teve de recorrer aos penáltis para afastar o Auxerre e rumar à quarta eliminatória.

O atual 17.º e penúltimo classificado do principal escalão deu continuidade aos maus resultados e, mesmo depois de ter conseguido colocar-se na frente do marcador, com um golo de Pelon (34'), permitiu a reviravolta do Sochaux. No segundo tempo, Daho (69') e Macalou (90'+3), da marca do castigo máximo, anotaram os golos dos anfitriões, que tiveram o luso Amílcar Silva de início.

Na Alianz Riveira, no sul de França, o Nice, vice-líder da Ligue 1, não conseguiu superiorizar-se ao Auxerre, conjunto do segundo escalão, durante os 90 minutos (0-0), com a decisão da eliminatória a sair do desempate por grandes penalidades, a favor dos anfitriões (4-2).

Já o Montpellier, obteve o esperado triunfo diante do secundário Amiens (2-1) e o Estrasburgo goleou o Avoine (4-0), do quarto escalão.

Mais cedo, o Lille, comandado pelo português Paulo Fonseca, esmagou o Golden Lion, equipa amadora de Martinica, por 12-0. No Estádio Pierre-Mauroy, os dogues tiveram pela frente um adversário das Caraíbas demasiado acessível e, ao intervalo, já venciam por sete golos de diferença, num encontro em que o luso Tiago Santos foi titular e marcou o oitavo, aos 57 minutos.

Antes, no primeiro tempo, marcaram Yazici (11' e 45'), Jonathan David (25' e 36') e Zhegrova (33', 41' e 42'), com Haraldsson (64' e 78'), David (75'), novamente, e Amine Messoussa (89') a fecharem a contagem recorde, naquela que é a maior goleada da história do clube treinado por Paulo Fonseca.

Com Mathias Pereira-Lage a partir do minuto 69, o Brest ultrapassou o Angers (1-0), do segundo escalão, graças ao tento de Martin Satriano (63').