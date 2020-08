Steve Mandanda renova com o Marselha até 2024

O experiente guarda-redes Steve Mandanda renovou contrato com o Marselha por mais três temporadas, até 2024, anunciou esta quarta-feira, através do site oficial, o vice-campeão da Liga francesa, que é treinado pelo português André Villas-Boas.

O internacional francês, de 35 anos, terminava contrato com os marselheses em 2021, tendo agora estendido o vínculo ao clube ao qual está ligado desde 2007, num percurso que apenas foi 'interrompido' por uma passagem pelos ingleses do Crystal Palace, em 2016/17.

Desde que foi contratado ao Le Havre, Mandanda rapidamente conquistou o estatuto de titular da baliza do Marselha, ao serviço do qual vai iniciar a 13.ª época. Neste periodo, ajudou a equipa a conquistar uma Liga francesa, três taças da Liga francesa e duas supertaças de França.

O guarda-redes é, de resto, o jogador com mais partidas disputadas pelo Marselha, com 549, sendo considerado pelos adeptos com uma 'lenda' do emblema marselhês.

Com 32 internacionalizações pela França, Mandanda esteve presente nos europeus de 2008, 2012 e 2016, bem como nos mundiais de 2010 e 2018, este último conquistado pelos gauleses.

O Marselha, que é comandado pelo português André Villas-Boas desde a época passada, foi o segundo classificado da última edição da 'Ligue 1', atrás do campeão Paris Saint-Germain, prova entretanto suspensa devido à pandemia covid-19.





