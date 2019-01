Steven Fortes tinha proposta de Sporting e Rio Ave mas preferiu ir para a Ligue 2

Sem grandes oportunidades no Toulouse, o defesa central caboverdiano Steven Fortes mudou-se no presente mercado de inverno para o Lens, mas a sua carreira poderia até ter passado por Portugal. Quem o assume é o próprio jogador de 26 anos, que a um portal ligado ao seu novo clube adiantou que Sporting e Rio Ave estava interessados na sua contratação. Ainda assim, a decisão acabou mesmo por recair no emblema que atua na segunda divisão francesa...



"Como não estava a jogar no Toulouse, fui contactado por várias equipas. A minha escolha acabou por recair no Lens. Na Ligue 2 havia também o interesse do Troyes e de Portugal surgiu o do Sporting e também do Rio Ave. Ou ia para lá ou para o Lens. As negociações estavam muito avançadas nessa altura", admitiu o defesa central, ao portal 'Les Violets' .